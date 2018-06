Muore a 24 anni dopo una caduta dalla bici: 31 medici indagati La famiglia ha deciso di sporgere denuncia

Una caduta dalla bicicletta che gli è stata fatale. A una settimana dal ricovero in due ospedali dell’Agro nocerino il 24enne Rocco Perrino, residente a Poggiomarino, è morto. Così la Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati 31 medici, in servizio tra gli ospedali di Sarno e Nocera. A coordinare l’inchiesta il sostituto procuratore Viviana Vessa. La famiglia del giovane ha deciso di sporgere denuncia e vederci chiaro sulla vicenda. Intanto ieri pomeriggio è stata eseguita l’autopsia sul 24enne che potrà fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Sarà ora necessario attendere i tempi previsti dalla legge per i risultati degli esami.

Il ragazzo si è spento sabato scorso, 9 giugno, a procurarsi le ferite che lo avrebbero portato alla morte la caduta dalla bicicletta mentre stava facendo una passeggiata in via Iervolino. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti, poi trasferito dapprima all’ospedale Villa Malta di Sarno e in seguito all’Umberto I di Nocera Inferiore. Pare sia sopraggiunta una complicazione che avrebbe coinvolto i reni. In un primo momento si era pensato ad un incidente stradale, in seguito alle indagini delle forze dell'ordine si era poi potuto accertare che il 24enne avrebbe perso l’equilibrio cadendo sull'asfalto in seguito ad un malore.

Rocco Perrino sarebbe anche stato sottoposto a dialisi, le sue condizioni si sono però aggravate sempre di più fino a rendere necessario il ricovero nel reparto di rianimazione, lì il suo cuore ha smesso di battere.

