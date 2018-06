Falsi prodotti bio: sequestrate 15 tonnellate di alimenti Maxi blitz dei carabinieri per la tutela agroalimentare

Finti prodotti bio, arriva il maxi blitz dei carabinieri per la tutela agroalimentare nella filiera del biologico in 45 aziende in tutta Italia. Sequestrate 15 tonnellate di alimenti evocanti fraudolentemente produzione biologica, una persona è stata denunciata per frode in commercio. Riscontrate anche diverse irregolarità amministrative, contestate sanzioni per 15.500 euro.

A Caserta, Napoli e Salerno sono state sequestrati circa 285 chilogrammi di ortofrutta, 30 chilogrammi fra salumi e formaggi e 6.480 barattoli di passata di pomodoro (oltre 3.000 chilogrammi), tutti prodotti biologici carenti di elementi utili per individuarne la rintracciabilità.

S.B.