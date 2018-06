Studente 25enne va a fare la spesa e scompare A dare l'allarme i genitori

Si è recato con i genitori a fare la spesa, poi di lui si sono perse le tracce. Uno studente universitario di 25 anni è scomparso ieri sera, a Pisa, nelle vicinanze di un supermercato cittadino dove si trovava in compagnia dei familiari. Svanito nel nulla Francesco D'Angelo, i genitori alle 20 di ieri hanno dato l'allarme, presentando una denuncia di scomparsa.

Secondo la testimonianza del padre e della madre, il giovane non sarebbe mai entrato nel supermercato. Il padre ha raccontato di aver lasciato moglie e figlio davanti al centro commerciale per andare a parcheggiare l'auto, al suo ritorno del figlio non ci sarebbe stata nessuna traccia. Non avrebbe con sé portafoglio, documenti e telefono cellulare. Intanto le ricerche da parte di carabinieri e polizia proseguono.

S.B.