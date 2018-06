L'addio a Rosaria con le note di Emma: "Sarò libera" Oggi i funerali della 22enne morta dopo un' operazione allo stomaco

Si sono tenuti questa mattina i funerali della 22enne Rosaria Lobascio. La giovane di Sala Consilina ha perso la vita dopo essersi sottoposta ad un'operazione di riduzione dello stomaco nell'ospedale di Mercato San Severino. In seguito alla morte della studentessa e alla denuncia dei familiari la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo ed ha iscritto nel registro degli indagati nove medici in servizio al Fucito ed altri due medici in servizio all’ospedale di Polla.

“Ogni essere umano deve essere rispettato essenzialmente in vita e non dopo la morte quando, anche grazie alle nostre azioni, non è più con noi solo perché più debole”. Così il vicesindaco di Sala Consilina Luigi Giordano è intervenuto ai funerali per l’ultimo saluto a Rosaria.

Giordano commosso ha ricordato la sua concittadina. In tantissimi hanno partecipato alla funzione religiosa nella piccola chiesa di Sant’Eustachio nel cuore del centro storico, officiata da Mons. Antonio De Luca Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, dal parroco don Domenico Santangelo e da don Elia Guercio e don Michele Totaro. Quando il feretro bianco ha poi lasciato la chiesa gli amici hanno liberato in cielo decine di palloncini bianchi con in sottofondo la canzone “Sarò libera” di Emma Marrone, cantante amatissima da Rosaria.

