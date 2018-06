Evade i domiciliari: arrestato un 20enne Il giovane ha tentato la fuga ma è stato fermato dagli agenti

Evade gli arresti domiciliari. Per questo motivo gli agenti della polizia in forza alla Sezione Volanti – pattuglia motomontata “Nibbio” – hanno arrestato un giovane di Pontecagnano, L.C. Di 20 anni. In seguito ad un controllo a casa, il giovane è risultato non trovarsi presso la propria abitazione, per questo motivo la locale Centrale Operativa ha diramato immediatamente una nota di ricerca esponendo le caratteristiche fisico-somatiche del soggetto, in modo da poterlo rintracciare.

Dopo un’ora circa, un equipaggio in moto dei “Nibbio” della Sezione Volanti, in ordinario servizio di controllo del territorio e già alla ricerca dell’evaso, mentre si trovava in via San Benedetto, ha localizzato il giovane in compagnia di altre persone, seduti sulle scalinate nei pressi di Corso Vittorio Emanuele.

L’evaso, vistosi scoperto, è fuggito in direzione piazza Portanova, via dei Mercanti per cercare di sfuggire alla cattura. Un agente ha proseguito l’inseguimento a bordo della moto di servizio, mentre l’altro componente della pattuglia ha continuato a piedi, anticipando e riuscendo a bloccare la il 20enne in fuga in piazza De Crescenzo. Sul posto è intervenuta una volante di supporto che ha accompagnato il giovane negli uffici della Sezione Volanti.

S.B.