Colpo al bancomat: portati via circa 26mila euro I banditi hanno fatto saltare in aria lo sportello

Ancora un colpo ad un bancomat. Nella notte è finito nel mirino quello della filiale della Bcc Aquara, in viale della Repubblica a Capaccio Paestum.

Intorno alle 3 i malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico utilizzando dell’esplosivo.

Sono così riusciti a entrare nell’istituto di credito e a prelevare il denaro contante: circa 26mila euro. In seguito sono scappati con l'aiuto di un complice che, a bordo di un’auto, li aspettava all’esterno.

Sul caso indagano i carabinieri.

Nelle settimane passate due episodi analoghi si erano verificati a Baronissi. Il primo il 5 maggio, ai danni della Bcc, l'altro il 30 maggio, in Corso Garibaldi, dove, utilizzando del gas, i ladri avevano fatto saltare in aria uno sportello per il bancomat e, forzata una porta, erano penetrati nei locali, impadronendosi della cassetta con i soldi.

