Si schianta con il motorino contro un palo Intervengono i volontari del Vopi

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Pontecagnano, su Corso Umberto. Un giovane in sella di uno scooter Honda si è schiantato , per cause da accertare, contro un palo della pubblica illuminazione e in seguito è finito su un altro scooter, un Liberty, parcheggiato in strada.

Nello schianto sia il ragazzo che guidava il motorino sia il passeggero hanno riportato diverse ferite. A soccorrerli i volontari del Vopi, le loro condizioni non sarebbero gravi.

S.B.