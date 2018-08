Vende droga in strada: giovane arrestato nella notte Sorpreso a spacciare cocaina ed eroina: clienti in fuga

Un 21enne originario di Pontecagnano Faiano è stato arrestato nella notte dai carabinieri della Stazione di Montecorvino Pugliano. Il giovane è stato sorpreso mentre spacciava droga in via Abate Conforti ad alcuni giovani a bordo di un'auto. Quattro dosi - tre di cocaina e una di eroina - abbandonate dagli acquirenti appena vista l'auto di servizio dei carabinieri, che si sono dati alla fuga. Oltre alla droga, i militari hanno sequestro 60 euro in contanti, mentre dalla successiva perquisizione domiciliare in casa del 21enne sono stati rinvenui due grammi di hashish e una pianta di marijuana.

Redazione Salerno