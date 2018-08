Insalata di riso in spiaggia: intera famiglia intossicata Intervengono i sanitari del 118: il pranzo era stato preparato dalla suocera

Brutta avventura per una famiglia di cinque persone – madre, padre e tre figli – che erano in vacanza sulla spiaggia di Marina di Vietri, in provincia di Salerno.

Dopo aver mangiato il pranzo, un’insalata di riso preparata dalla suocera, hanno quasi da subito lamentato forti dolori addominali tanto da richiedere l’intervento di un’ambulanza.

Soccorso dai sanitari della Croce Rossa e dell’Humanitas, l’intero nucleo familiare è stato trasportato in ospedale a Salerno dove i medici del Ruggi hanno diagnosticato un’intossicazione alimentare.

Redazione Salerno