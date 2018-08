Fuoristrada sulla processione: sviene il prete E' corsa al Lotto

Paura domenica sera durante la processione in località Galdo di Califri a Mercato San Severino. Un uomo alla guida di un fuoristrada visibilmente ubriaco si è lanciato a gran velocità sulla strada piena di fedeli con le statue di San Rocco e Sant’Anna.

I fedeli spaventati dal rumore della vettura che sembrava non volesse fermarsi hanno iniziato ad urlare e fuggire. Fortunatamente il conducente della vettura si è poi fermato evitando di travolgere l’intera processione. L'uomo è stato poi bloccato dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri. Sottoposto all'alcool test l'esame ha fatto registrare un tasso alcolico nel sangue superiore ai valori consentiti dalla legge.

Per la paura il parroco, don Ciro Avella, ha avvertito un malore, cadendo a terra, lo hanno soccorso alcuni volontari del 118, che hanno portato in ospedale anche due donne. Immediatamente in paese è scattata la caccia al Lotto. Ecco i numeri: 6 (la processione), 28 (il prete), 26 (Sant’Anna) e 90 (la paura), 14 (l’ubriaco).

