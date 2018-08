Rapinò la collana d'oro di un'anziana: arrestato 27enne I carabinieri hanno rintracciato l'autore: è un giovane rumeno. Denunciati anche due complici

Rapina aggravata: con questa accusa i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato, alle prime luci del giorno, un 27enne di origini rumene. Il giovane è stato preso a San Valentino Torio: nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lagonegro aveva emanato, su richiesta della procura, un'ordinanza cautelare. Tutto era partito dalle indagini da parte dei militari del Vallo di Diano in seguito ad una rapina violenta avvenuta nel giugno dello scorso anno nel centro abitato di Polla: vittima una donna di 69 anni che, mentre passeggiava in via della Rimembranza, era stata bloccata dall'indagato che le aveva strappato con forza la catenina d'oro indossata dall'anziana, per poi darsi alla fuga.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 27enne sarebbe stato aiutato da due complici che lo avrebbero coperto durante la fuga a bordo di una Lancia Y di colore bordeaux. Entrambi sono stati denunciati. Decisive, per le indagini, le immagini di videosorveglianza di alcuni appartamenti privati della zona, che hanno prima consentito di ricostruire la dinamica della rapina e poi di risalire all'automobile utilizzata dal rapinatore e dai suoi due complici. Il 27enne rumeno si trova ora agli arresti domiciliari.

Redazione Salerno