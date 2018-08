Allarme pesticidi: 3 persone in ospedale Tra queste una bambina

Paura ieri sera a Capaccio Paestum. In via della Gueglia, località Gromola, tre persone, tra cui una bambina, sono state portate in ospedale dopo aver avvertito un malore, molto probabilmente, per aver inalato dei pesticidi e dei diserbanti. Tutti hanno accusato un forte bruciore agli occhi e alla gola.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Rossa e dell’Asi, i carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco e i funzionari dell’Arpac. Sono stati effettuati dei rilievi che si spera possano chiarire la tipologia di sostanze presenti nell’aria e che hanno causato i disturbi ai residenti.

S.B.