Spara a una gamba al nipote e si costituisce Il giovane ha riportato ferite non gravi

Ha ferito il nipote con un colpo di pistola a una gamba e poi si è costituito ai carabinieri. Denunciato un 70enne. È successo stamattina in un capannone di via Scavate Case Rosse, tra i comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano. Il litigio ha visti protagonisti il 70enne e un 39enne.

La discussione intorno alle ore 10,30, pare per motivi familiari.

Dalle parole si sarebbe passati in poco tempo ai fatti. Durante la lite animata l'anziano avrebbe poi estratto una pistola calibro 38 legalmente detenuta, sparando un colpo contro il nipote, ferendolo alla gamba, per poi recarsi alla stazione dei carabinieri di Pontecagnano Faiano. Lì si è costituito portando con sé l'arma utilizzata. La pistola è stata sequestrata dai militari della compagnia di Salerno, insieme alle altre armi che l'uomo deteneva legalmente in casa. Il 70enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.

S.B.