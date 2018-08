Droga e armi: interviene la polizia, tre arresti Trovata marijuana e ordigni esplosivi

Spaccio di droga e esplosivi, interviene la polizia.

Arrestati tre uomini, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti, U. L., di 31 anni, M. M., 38enne, entrambi residenti a Pontecagnano – Faiano, ritenuti responsabili di coltivazione e fabbricazione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e il 60enne S. G., residente a Cava de’ Tirreni, ritenuto responsabile di detenzione illegale di esplosivi.

I poliziotti, venuti a conoscenza del fatto che i primi due avevano avviato una coltivazione di marjuana in un terreno annesso ad un’abitazione in loro uso a Olevano sul Tusciano, hanno effettuato un servizio di osservazione nei pressi della casa, dove i due sono arrivati a bordo di un’autovettura intorno alle 12. Dopo un po’, gli agenti li hanno bloccati e controllati proprio mentre si occupavano della raccolta delle piante di marijuana, accertando che gli arbusti erano ben 59.

Durante la perquisizione presso l’abitazione sono stati trovati 7 involucri sottovuoto contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 320 grammi, nonché un’ulteriore busta contenente la stessa sostanza per il peso di 143 grammi.

E’ stato trovato e sequestrato, inoltre, materiale necessario per l’essiccazione e la lavorazione della droga. Nel corso della perquisizione, infine, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un vero e proprio arsenale di materiale esplosivo, confezionato artigianalmente, di proprietà dei tre.

In particolare: 100 inneschi, composti da petardetto d'accensione più miccia a lenta combustione da cm.20; 35 Ordigni esplosivi semilavorati compresi di carica di scoppio e petardetto d'innesco ma privi di miccia a lenta combustione da 42 grammi cadauno; .135 inneschi, composti da petardetto d'accensione senza miccia; 320 inneschi, composti da petardetto d'accensione senza miccia; 40 ordigni esplosivi pirotecnici non riconosciuti da 52 grammi cadauno; 10 ordigni esplosivi pirotecnici non riconosciuti da 172 grammi cadauno; 10 ordigni esplosivi pirotecnici non riconosciuti da 70 grammi cadauno; 2 batterie da terra composte da ordigni esplosivi pirotecnici non riconosciuti, collegati in serie da miccia a lenta combustione da m.3; 40 ordigni esplosivi non riconosciuti collegati in serie da miccia a lenta combustione; 1 batteria da terra composta da 340 ordigni esplosivi non riconosciuti; 210 petardetti d'innesco pirotecnici.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di S.G., che si trova a poca distanza, ha consentito poi agli agenti di trovare e sequestrare altri 30 ordigni esplosivi pirotecnici non riconosciuti da 100 grammi cadauno e 40 “candele romane” classificate di IV categoria (scadute ed instabili).

Durante le ulteriori perquisizioni domiciliari a carico del U.L. e M.M., a Pontecagnano Faiano, sono stati trovati e sequestrati altri 12 grammi di marjuana a casa del primo e 22 grammi presso l’abitazione del secondo. I tre arrestati sono stati portati in carcere a Salerno.

S.B.