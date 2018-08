Trova la figlia morta, madre si suicida lanciandosi nel vuoto Tragedia nell'Agro

Tragedia nell'Agro, a Pagani, in via Malet una donna di 68 anni si sarebbe suicidata dopo aver trovato la figlia 27enne morta a letto. La madre si sarebbe lanciata nel vuoto dal terzo piano del balcone della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di un duplice suicidio, non si esclude che la donna abbia deciso di farla finita dopo essersi resa conto che la figlia si era tolta la vita.

S.B.