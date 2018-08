Trova la figlia morta a letto: madre disperata si uccide Si è lanciata dal balcone della sua abitazione: città sotto choc per la tragedia

Una tragedia che ha dell’incredibile, e che ha lasciato sotto choc un’intera comunità. Con una famiglia completamente distrutta e una città, Pagani, che deve fare i conti con la morte di una madre e della giovane figlia. Tutto sarebbe accaduto in pochi minuti: la donna, entrando nella camera della figlia, si è trovata di fronte una scena terribile. La ragazza, 27 anni, riversa nel letto senza vita. Un’immagine che ha portato l’anziana, 68 anni, alla disperazione più buia.

Con il corpo della figlia esanime nella sua stanza, la madre sopraffatta dal dolore si è lanciata nel vuoto. Un volo dal terzo piano che non le ha lasciato scampo. Alla scena hanno assistito alcuni passanti e i residenti di via Malet, nel cuore del centro storico di Pagani.

Sul posto le ambulanze del 118, con i medici che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato le indagini. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un duplice suicidio: non solo la madre, ma anche la figlia avrebbe deciso di farla finita. La famiglia era conosciuta in città: persone perbene, anche se alle prese con non poche difficoltà. Le donne erano infatti seguite dai servizi sociali del comune di Pagani, mentre la ragazza era in cura nel centro di salute mentale dell’Asl.

I carabinieri del reparto territoriale nocerino e della locale tenenza hanno raccolto anche alcune testimonianze con l’obiettivo di fare chiarezza sulle dinamiche di una duplice tragedia che ha sconvolto la comunità paganese. Il primo esame esterno delle salme è stato affidato al medico legale, la procura di Nocera Inferiore valuterà l’eventuale autopsia. La notizia ovviamente ha fatto subito il giro della città: difficile dare una spiegazione ad una simile tragedia.

GbL