Moto finisce contro guardrail: ferito centauro Il giovane portato in ospedale

Incidente sulla SS 88, nei pressi di Baronissi, una moto, per cause ancora da accertare è finita contro il guardrail, in zona Catapano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i volontari de “La Solidarietà” di Fisciano che hanno prestato le prime cure al malcapitato: il giovane è stato trasportato all’ospedale Fucito di Mercato San Severino. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

S.B.