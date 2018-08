Perseguita l'ex moglie: indagato 58enne Per l'uomo divieto di dimora nel comune di residenza della ex coniuge

Perseguita la ex moglie. I militari della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di residenza dell’ex moglie nei confronti di un cinquantottenne del Vallo di Diano, indagato per atti persecutori, al quale, già nello scorso mese di maggio, era stato fatto divieto di avvicinarsi alla ex coniuge, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro.

L’ulteriore misura cautelare a carico dell’uomo scaturisce dall’accertamento, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Buonabitacolo, che hanno condotto le indagini, di più violazioni alle prescrizioni già impostegli.

S.B.