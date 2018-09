Tuffo in Costiera: 29enne finisce in ospedale Ha impattato con il torace sullo specchio d'acqua

Un tuffo finito male, un 29enne viene ricoverato in ospedale. E' successo ad un turista milanese che si è lanciato in acqua dalla scogliera tra Minori e Maiori.

Dopo essersi tuffato da un'altezza considerevole, il ragazzo avrebbe fatto il suo ingresso in acqua impattando con il torace sullo specchio d’acqua. Soccorso dai presenti il 29enne è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione. La radiografia ha accertato la presenza di lesioni polmonari, il giovane dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito, in eliambulanza, dal porto turistico di Maiori all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza. A darne notizia il sito Il Vescovado

S.B.