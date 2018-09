Discarica abusiva sequestrata: denunciate due persone Stoccavano e incendiavano rifiuti di varia natura

Sequestrata una discarica abusiva a Capaccio. Massima attenzione per contrastare ogni forma di inquinamento sul territorio comunale da parte dell’amministrazione comunale retta dal Sindaco Franco Palumbo. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal tenente Sofia Stradella, hanno sottoposto a sequestro preventivo una discarica abusiva individuata in località Linora.

Gli agenti, intervenuti su segnalazione del consigliere delegato alla Sicurezza Urbana Pasquale Accarino, hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria due persone, che in quell’area stoccavano, per poi incendiare, rifiuti di varia natura.

S.B.