Auto in fiamme in centro: forse un guasto al motore Intervengono i vigili del fuoco

Un'auto ha preso fuoco nel centro di Salerno, in via Vernieri. Forse un guasto al motore ha dato vita all'incendio che si è propagato velocemente, tanta paura per il conducente che è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigli del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Si indaga per risalire alle cause del rogo.

S.B.