Non si ferma allo stop della polizia: denunciato Due giovani si danno alla fuga in moto

Non si ferma allo stop della polizia, dando vita ad un inseguimento. Nella serata di ieri a Nocera Inferiore un uomo alla guida di una moto si è reso responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, tentando di sottrarsi al controllo degli agenti, iniziando una folle corsa per le vie della cittadina.

La pattuglia della Polizia di Stato aveva precedentemente notato i due giovani a bordo di una moto di grossa cilindrata che, provenendo da Pagani, si stavano dirigendo verso il centro cittadino di Nocera Inferiore, attraversando la zona di Santa Chiara; i poliziotti, anche in considerazione del fatto che il passeggero della moto non indossasse il casco protettivo, avevano deciso di effettuare un controllo del motociclo, iniziando a seguirlo per fermarlo non appena la carreggiata lo avesse consentito.

Il conducente della moto aveva però iniziato una folle corsa per sottrarsi al controllo, sorpassando le autovetture in transito, zigzagando tra le stesse e mettendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità, nonostante gli agenti avessero azionato i segnali acustici e luminosi del veicolo di servizio.

Solo dopo innumerevoli tentativi, i poliziotti sono riusciti a bloccare il motociclo e i due giovani. In seguito ad un rapido controllo gli agenti hanno trovato addosso al passeggero un involucro contenente della sostanza stupefacente risultata, all’esito del narco-test, marijuana, detenuta per uso personale.

Entrambi i gli uomini, due 45enni, già noti alle forze dell'ordine, hanno numerosi precedenti di polizia tra i quali minaccia, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rissa, falsità in atti, detenzione di stupefacenti per uso personale, furto aggravato e ricettazione.

A carico del conducente, residente in altro comune della provincia, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza, è stata avanza la proposta al Questore di Salerno per l’adozione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Nocera Inferiore.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il passeggero residente a Nocera, è stato segnalato come assuntore di droga. A Nocera Inferiore questa settimana sono stati sottoposti a controllo 312 veicoli (32 fermati al posto di controllo e 280 tramite il sistema elettronico di rilevazione targhe “Mercurio”) e 55 persone.

Sono state inoltre rilevate e contestate 10 contravvenzioni al Codice della Strada per varie infrazioni (tra cui eccesso di velocità e circolazione priva di assicurazione) e 3 autovetture sono state sottoposte a fermo amministrativo.

I controlli sono stati estesi anche a 4 pregiudicati, sottoposti agli arresti domiciliari o a misure alternative, che sono stati trovati regolarmente nei rispettivi luoghi di detenzione.

S.B.