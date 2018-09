Blitz dei Nas: sequestrati 100 chili di alimenti I controlli in Costiera Amalfitana e Cilentana

Blitz dei nas In Costiera Amalfitana e Cilentana, sequestrati 100 chili di alimenti perché privi dei requisiti di tracciabilità e sanzionati i titolari delle strutture non a norma. Gli uomini del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, coordinati dal maggiore Vincenzo Ferrara, hanno effettuato i controlli in diverse località della Provincia, tenendo conto anche della maggiore affluenza che vi è in queste zone nel periodo estivo.

I nas in Cilento, coadiuvati dai dipendenti dell’Asl Salerno, hanno controllato un panificio, in questo caso è stata disposta la chiusura del laboratorio, ritenuto non a norma dal punto di vista igienico, sanitario e strutturale. Ispezionato anche uno stabilimento balneare dove è scattato il sequestro dei beni alimentari pronti ad essere somministrati ai clienti. Multati entrambi i titolari delle due attività.

S.B.