Conserve illegali: sequestrate 7 tonnellate Sanzionati i titolari dell'azienda

Conserve fuorilegge, sequestrati dai carabinieri per la tutela agroalimentare, tra le province di Avellino e Salerno, 7.250 kg di conserva di pomodoro, perché carenti di indicazioni relative alla provenienza del prodotto. Sanzionati i titolari dell'azienda per 3mila euro.



«L'attività preventiva della specialità dell'Arma - precisano i militari in una nota - ha evitato l'immissione sulle tavole di prodotti alimentari che avrebbero potuto arrecare un potenziale danno alla salute dei consumatori, nel contempo, tale azione ha permesso anche la salvaguardia degli operatori del comparto conserviero dell'oro rosso».



Continua l'attività dei carabinieri per la tutela agroalimentare di Salerno che proseguono l'azione di monitoraggio e controllo nella filiera agroalimentare finalizzata al contrasto delle frodi a difesa dei consumatori.

S.B.