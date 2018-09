Arrestato pusher: trovato con droga e 16.700 euro Si tratta di un 20enne salernitano

Beccato pusher dalla polizia, arrestato uno spacciatore nella zona orientale della città nel pomeriggio di ieri. Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Via Nino Mancuso, nel quartiere Pastena, a Salerno, nei pressi del mercato rionale. Il giovane salernitano D.L.A., incensurato di anni 20, è ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della sezione volanti hanno controllato il giovane a bordo della propria auto, insospettiti dalle circostanze, trovando in suo possesso quattro dosi di marijuana, già sigillate in bustine in plastica trasparente, nonché una somma di 150 euro in banconote di vario taglio.

Dopo una perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato inoltre il materiale utilizzato per il confezionamento e lo spaccio; in particolare un bilancino di precisione; un coltello; vario materiale plastico per il confezionamento e la somma di 16.700 euro in contanti, in banconote da piccolo taglio.

Durante le operazioni di polizia, il giovane ha negato agli agenti ogni addebito, sia il possesso di stupefacente sia l’origine illecita del possesso della somma di danaro, dichiarando di aver ritrovato il denaro per caso in strada. I poliziotti, in base alle risultanze degli accertamenti , hanno arrestato lo spacciatore che si trova ora presso la locale casa circondariale.

S.B.