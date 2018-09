Maltrattamenti in famiglia, arrestato 55enne L'uomo era ricercato

Maltrattava moglie e figli, un 55enne, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri a Camerota. L’uomo era ricercato dallo scorso 30 agosto per via di una condanna di due anni e otto mesi emessa, a suo carico, con l’accusa di maltrattamenti. Li avrebbe messi a segno

tra le mura di casa per dieci anni, dal 1999 al 2008, nei confronti della moglie e dei due figli. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 55enne all’interno di un bed and breakfast di Marina di Camerota, si trovava in compagnia di una donna in vacanza. Identificato dai carabinieri è stato rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania.

S.B.