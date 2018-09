Intossicati al ricevimento di nozze: blitz dei Nas Sequestrati 200 chili di alimenti

Blitz dei Nas nel ristorante di Capaccio dove si è tenuto il matrimonio che ha visto intossicate circa 40 persone. I militari hanno fatto irruzione all’interno del locale. Nel corso dei controlli hanno sequestrato 200 chili di prodotti alimentari non tracciati e verbalizzato sanzioni amministrative ai responsabili della struttura.

Gli invitati, che sono finiti in ospedale, al San Luca di Vallo della Lucania, avevano degustato un menù ricco di portate a base di pesce, ma il sospetto è che a causare l’intossicazione possano essere state delle specialità crude, come il pesce spada e il salmone. Venti tra i malcapitati che si sono sentiti male sono state anche ricoverate, mentre altre sono tornate a casa per seguire la terapia fornita dai medici.

S.B.