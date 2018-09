A fuoco un appartamento: salvate 7 persone La casa è stata distrutta dall'incendio

Incendio nella notte a Pagani. Fiamme in un appartamento di Via Sorvillo al terzo piano del palazzo dove, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un rogo. Le fiamme hanno avvolto tutta l'abitazione in poco tempo. In soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Nocera, Sarno e Salerno che sono saliti nell’appartamento con l’autoscala. Difficoltose le operazioni di spegnimento che si sono protratte per ben 5 ore.

Fortunatamente tutte le persone presenti nell'appartamento, sette, sono state messe in salvo. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure alla famiglia scampata all'incendio e a diverse persone residenti nello stabile che hanno avvertito malori e difficoltà di respirazione a causa del fumo. In sei sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

S.B.