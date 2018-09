Crollo all'Hotel Baia: annullata la condanna al sindaco Benincasa torna primo cittadino di Vietri sul Mare

Annullata la sentenza di condanna del sindaco di Vietri Francesco Benincasa per la frana del costone roccioso dell’Hotel Baia che risale al 12 maggio del 2009. A deciderlo i giudici della Cassazione. Benincasa dunque torna in carica come primo cittadino, era stato sospeso.

Cancellati per prescrizione, invece, i reati contestati a Olindo Domenico Manzione , responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Vietri, Nanni Remigio di Sanza, Giovanni Rea di Pomigliano D’Arco e Vincenzo Bove di Pagani. Tutti, ognuno per le proprie competenze, avevano partecipato alle opere di bonifica e messa in sicurezza. L’ordinanza è stata revocata. L’atto che è costato il processo nei tre gradi di giudizio e la sospensione dalla carica al sindaco Benincasa lo firmò solo tre giorni dopo la sua prima elezione a primo cittadino di Vietri.

Durante i tre gradi di giudizio è stato sottolineato come l’ordinanza fosse correlata di atti propedeutici. Per i giudici di primo grado, si trattò di un disastro colposo. Il sindaco Benincasa era stato troppo precipitoso nel revocare l’ordinanza firmata il mese prima dal commissario prefettizio. Consentì in questo modo la parziale riapertura del lido permettendo lo svolgersi della stagione turistico balneare. Per il sindaco c'erano da tutelare anche le posizioni lavorative di circa 50 dipendenti della struttura alberghiera. Ieri sera l'arrivo della sentenza della cassazione che pone fine ad una vicenda giudiziaria durata circa dieci anni.

S.B.