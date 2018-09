In vacanza in Costiera: sorpresi con la droga Beccati dai carabinieri con 30 grammi di marijuana

Sono stati scoperti dai carabinieri di Maiori con circa 30 grammi di marijuana, quattro giovani tra i 20 e i 25 anni, tutti del salernitano in vacanza in Costiera.

I militari, dopo un controllo in strada dei ragazzi nel corso del quale hanno rinvenuto alcuni grammo di marijuana, hanno deciso di estendere la perquisizione nell'abitazione che avevano affittato per trascorrere le vacanza, trovando in totale 30 grammi di droga del tipo hashish e marijuana, oltre a materiale specifico per il loro consumo.

La sostanza è stata sequestrata ed i giovani sono stati segnalati all'autorità prefettizia.

A Tramonti, al termine di uno specifico servizio, i carabinieri della locale Stazione, hanno segnalato un giovane tramontino di 19 anni trovato in possesso nella propria abitazione di 11 grammi di droga (hashish e marijuana) sottoposta a sequestro. Sempre i militari di Tramonti, nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato un giovane 22 enne di Sarno, fermato a bordo dell'autovettura sul Valico di Chiunzi, perché trovato in possesso ingiustificato di un bastone telescopico ed una bustina con una modesta quantità di marijuana.

Nel corso del periodo estivo sono stati 54 in totale i giovani trovati in possesso di stupefacente, per uso personale o destinato allo spaccio, durante i servizi e controlli dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi e delle Stazioni dipendenti. Fra essi si contano 6 giovani arrestati.

S.B.