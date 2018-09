Incendio in casa in centro: paura per una donna Sul posto intervengono i vigili del fuoco

Forse un corto circuito, o una banale disattenzione all'origine dell'incendio sviluppatosi questa mattina intorno alle nove in un appartamento in una traversa della centralissima via Manzo, a Salerno, a pochi passi dal corso cittadino.

Le fiamme si sono sviluppate velocemente in un'abitazione al quarto piano dello stabile, in casa c'era solo una signora visibilmente sotto choc che è stata messa in salvo dai vigili del fuoco e portata in ospedale al Ruggi D'aragona per degli accertamenti, le sue condizioni comunque non desterebbero preoccupazione. Solo tanta paura dunque per un incidente che poteva trasformarsi in una tragedia, momenti di paura nel palazzo quando il fumo ha iniziato a diffondersi nello stabile.

Le fiamme fortunatamente sono state fermate in tempo dai caschi rossi che hanno messo in sicurezza tutta l'area prima che il rogo potesse interessare anche altri appartamenti. Sul posto sono intervenute anche tre volanti della polizia. Le forze dell'ordine stanno indagando ora per ricostruire l'esatta dinamica dinamica di quanto accaduto.

S.B.