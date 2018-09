Sorpresi a spacciare eroina e cocaina: arrestati I due pusher si trovano ai domiciliari

Scoperti a spacciare in centro, arrestati dalla polizia due pusher, una donna ed un uomo, rispettivamente N.L., di 48 anni, e P.G., di 32 anni 32, entrambi salernitani e con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti a bordo di motociclette, hanno notato i due, mentre stavano per cedere una dose di stupefacente ad un altro giovane e prontamente li hanno bloccati.

In seguito alla successiva perquisizione personale gli spacciatori sono stati trovati in possesso di 13 dosi preconfezionate in cellophane di sostanza stupefacente, rivelatasi alle analisi della polizia scientifica eroina e 15 dosi rivelatesi cocaina, oltre alla somma di circa 400 euro, provento dello spaccio, e di due telefoni cellulari utilizzati per contattare i clienti. Sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

S.B.