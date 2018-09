Esce con il gommone e scompare Sparito nel nulla un 54enne salernitano

E' scomparso nel nulla dopo essere uscito con il suo gommone in mare. L'uomo, un 54enne salernitano, è sparito nella giornata di venerdì. Da oltre due giorni non si hanno più sue notizie. Si era recato a Vietri sul Mare per prendere il suo gommone e uscire per un'escursione. Ma dalla sua gita non è più tornato. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Vietri sul Mare che hanno attivato le ricerche.

Per ora però del 54enne nessuna notizia. Sulle sue tracce anche la guardia costiera che sta cercando tracce dell'uomo. Pare non si abbiano notizie neppure dell'auto con la quale l'uomo avrebbe raggiunto da Salerno Vietri sul Mare. Le forze dell'ordine stanno controllando anche le immagini di videosorveglianza che avrebbero potuto rintracciare gli spostamenti del 54enne.

S.B.