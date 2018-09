Picchia la moglie: arrestato 59enne Ritenuti responsabile di maltrattamenti nei confronti della donna e del figlio

Maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio, con questa accusa i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, nella mattinata del 23 settembre hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne, residente nel comune Cilentano.

I militari della Stazione di Santa Maria di Castellabate sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo in seguito ad una segnalazione telefonica con cui veniva denunciato che la vittima, poco prima, era stata percossa dal marito. I militari, arrivati sul posto, hanno riscontrato una situazione tesa poiché il 59enne, in evidente stato di ebrezza alcoolica, è stato trovato ad inveire contro il figlio. Nel contempo, è sopraggiunta anche la donna di ritorno dalla guardia medica, dove si era recata per farsi medicare le lesioni subite in precedenza. Il marito, ancora in stato di forte agitazione, ha poi colpito la malcapitata alla testa ed alla schiena facendola finire a terra.

A causa delle ferite riportate la moglie è stata costretta a recarsi presso il pronto soccorso del PSAUT di Agropoli per farsi curare le lesioni subite a seguito dell’aggressione.

I carabinieri, grazie al racconto della vittima, hanno raccolto importanti elementi probatori nei confronti dell’arrestato non solo, in ordine ai fatti accaduti poco prima, ma anche di pregressi maltrattamenti in famiglia ed episodi di violenza, che l’uomo avrebbe posto in essere nel tempo.

L’arrestato dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è stato portato nella casa circondariale del comune cilentano, a disposizione di quella Autorità Giudiziaria ed in attesa della convalida dell’arresto.

Sara Botte