Scoperti a coltivare 280 kg di marijuana tra i pomodori Arrestata una coppia di coniugi

Coltivavano marijuana insieme ai pomodori, arrestata una coppia dai carabinieri. Una piantagione da duecentottanta chili in una serra schermata, è stata individuata e sequestrata giorni fa dai carabinieri, in via Zeccagnuolo, a Pagani. I militari sarebbero arrivati a scoprire la coltivazione insieme agli uomini del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Così hanno individuato il luogo e, dopo un lavoro di accertamento e di una lunga perquisizione, hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di incensurati, marito e moglie, titolari e responsabili del terreno coltivato illegalmente.

Molto probabilmente la sostanza stupefacente era destinata alla fornitura delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti locali. Il giudice del collegio del tribunale di Nocera Inferiore ha prima convalidato l'arresto della coppia, per poi disporre una successiva scarcerazione e l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria per entrambi.

S.B.