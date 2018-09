Cade giù dal quinto piano di un palazzo e si salva Tragedia sfiorata, ferito un 40enne

Paura a Capaccio Paestum dove un 40enne è precipitato dal quinto piano di un palazzo, per cause ancora non chiare. Pare che stesse montando un’antenna su un balcone quando è precipitato nel vuoto. Forse una disattenzione o la perdita dell'equilibrio.

Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la vicenda. L’uomo è stato soccorso e condotto presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, pare non sia in pericolo di vita.

S.B.