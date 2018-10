Blitz dei Noe: sequestrato un fondo agricolo Denunciati i responsabili per violazioni in materia ambientale

Violazioni ambientali, denunciati titolari di un'azienda agricola. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale, hanno compiuto una serie di ispezioni nell’ambito del territorio provinciale riscontrando diverse violazioni in materia ambientale, da cui sono scaturite le denunce dei responsabili e il sequestro di un fondo agricolo.

A Fisciano, dopo mirati servizi eseguiti in campagna i militari del Noe hanno riscontrato uno sversamento illecito di rifiuti speciali all’interno un appezzamento di terreno privato sottoposto a speciale vincolo dell’autorità.

Al termine degli accertamenti, constatata l’illecita condotta, è stato denunciato il legale rappresentante di una azienda locale operante nel settore edilizio che dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, nonché per aver alterato le bellezze naturali di zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. I militari hanno infine sottoposto a sequestro l’appezzamento esteso su 5mila mq, nonché un autocarro ed un escavatore utilizzati per lo stoccaggio abusivo.

A Sarno è stata ispezionata una nota azienda adibita alla lavorazione del legno. In seguito ad accertamenti, da cui è scaturita la denuncia del legale rappresentante, è stato riscontrato che l’impresa operava in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e scia antincendio. E' stato riscontrato inoltre un illecito smaltimento dei rifiuti prodotti dalla lavorazione.

S.B.