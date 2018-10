Sposi derubati la prima notte di nozze La coppia stava riposando in un resort della zona di Paestum

Amaro risveglio per una coppia di sposi della Piana del Sele, che nella prima notte di nozze – trascorsa in un noto resort di Paestum – si sono visti derubare nella camera che avevano affittato per riposare subito dopo la festa.

A quanto pare i malviventi sono entrati in azione nelle prime ore del mattino, portando via la borsa della donna, una smart tv da 50 pollici e un cellulare. Le buste con i soldi, invece, erano fortunatamente custodite nella cassaforte della camera, dunque il colpo non è andato a buon fine come i ladri speravano.

Su posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori del furto. Pare che sul posto non vi siano segni di infrazione, nonostante i due neo coniugi abbiamo chiuso la porta a chiave. La coppia di sposi ha comunque deciso di non sporgere denuncia.

GbL