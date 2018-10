Reati ambientali: denunciato sindaco e comandante vigili Elevate dai carabinieri multe per 20mila euro

Reati ambientali, nove persone sono state denunciate, tra loro il sindaco di un comune ed il comandante della polizia municipale di un altro comune del Salernitano (di cui non sono state ancora rese note le identità), 200 metri cubi di rifiuti ed aree per circa 1 chilometro quadrato sono state sequestrate, elevate inoltre 15 sanzioni amministrative per circa 20mila euro.

Questo il bilancio dell'operazione di controllo, in materia di reati ambientali, effettuata nei territori comunali del Vallo di Diano e degli Alburni, a sud di Salerno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno controllato oltre 60 siti tra attività di deposito, raccolta e trasporto di rifiuti, anche speciali, riscontrando che diverse attività nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti erano prive delle previste autorizzazioni.

Le irregolarità sono state rilevate soprattutto nei territori comunali di Auletta, Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina Sala Consilina e Teggiano.

S.B.