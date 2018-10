Minorenne si schianta con l'auto: investe una donna Il giovanissimo è finito fuori strada

Minorenne si schianta con l'auto. Incidente stradale all’alba in Via Matteotti, a Sala Consilina.

Un 16enne di origini rumene, alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita sul marciapiede nelle vicinanze delle scuole elementari.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un’operatrice ecologica che stava lavorando lungo la strada. La malcapitata è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Sia lei che il ragazzo fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi.

