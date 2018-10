Trovato con la droga: arrestato 36enne In azione i carabinieri

Beccato con la droga dai carabinieri. A Sala Consilina, nella serata di ieri, i militari della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto, già nato alle forze dell'ordine, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in servizi di controllo del territorio al fine di prevenire il fenomeno dello spaccio tra i giovani, in una via del centro hanno sottoposto a controllo l’uomo che aveva indosso due dosi di hashish e, sottoposto a più accurata perquisizione, è stato sequestrato a suo carico un panetto della stessa sostanza del peso di 70 grammi circa.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

