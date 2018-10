Aggressione alla capotreno, scattano altri due Daspo I provvedimenti nei confronti degli ultras per le violenze prima della partita

Scattano altri due Daspo nei confronti dei tifosi dell’Angri che si sarebbero resi protagonisti dell’aggressione ad una capotreno nel pomeriggio dello scorso 15 settembre.

Secondo la ricostruzione della Questura di Salerno, a bordo del convoglio regionale partito dalla città in direzione Mercato San Severino per la partita in campo neutro tra Calpazio e Angri, al momento di salire a bordo alcuni dei 26 ultras avrebbero prima insultato e poi spintonato la capotreno. Approfittando della bagarre, tutti i componenti erano saliti a bordo senza biglietto.

I primi due tifosi erano stati subito identificati e denunciati con l’accusa di violenza, resistenza e minacce a incaricato di pubblico servizio e sottoposti a Daspo. A distanza di qualche giorno sono arrivati altri provvedimenti nei confronti di due tifosi, entrambi ventenni e residenti ad Angri, uno dei quali con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Anche per loro, insieme alla denuncia, è scattato il provvedimento di divieto di assistere alle partite di calcio per un anno.

Redazione Salerno