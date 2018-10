Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail L'incidente all'alba, ferito un 22enne

Incidente stradale sul raccordo Salerno-Avellino. Ferito un 22enne di Castel San Giorgio. Il giovanissimo, per cause ancora da accertare, intorno alle 3.20 del mattino, ha perso il controllo della sua auto, andando a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dell’uscita autostradale di Mercato San Severino, in direzione Caserta.

Forse a causare lo schianto lo stato di ubriachezza in cui si trovava il ragazzo alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorritori de La Solidarietà di Fisciano, che hanno prestato al 22enne le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, avrebbe riportato nell'impatto solo un piccolo taglio.

S.B.