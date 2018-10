Abusivismo edilizio nel Parco del Cilento Disposto l'abbattimento di alcune opere a Camerota

Ancora abusi edilizi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I carabinieri a Camerota, in via Pistrarini, hanno accertato la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato e rivestimento in pietra, di lunghezza pari a 21,50 metri e altezza variabile da un minimo di 1,30 metri e un massimo di 3, per uno spessore di 0,35 metri.

Le opere sarebbero state realizzate nell'area protetta, senza prima avere il nulla osta da parte dell’Ente. Ne è scaturito il provvedimento del direttore Romano Gregorio che ha ordinato al titolare dell’area la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

S.B.