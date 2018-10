Tragico incidente stradale sulla Sp317: muore una donna Si stava recando in ospedale per un controllo medico

Tragedia sulla Sp317, una donna di 90 anni, originaria di Roscigno, è morta questa mattina sulla in località Borgo Carillia di Altavilla Silentina in seguito ad un incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Musa. Pare che l'anziana si stesse recando con un nipote all'ospedale di Eboli per un controllo medico. Lo schianto è stato fatale per la 90enne, ferito l’uomo che viaggiava sull’altra vettura. Sul caso indagano i carabinieri di Borgo Carillia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Sara Botte