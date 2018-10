Trovato con 5 ordigni esplosivi: arrestato L'uomo è stato fermato dai carabinieri

Scoperto con cinque ordigni esplosivi, arrestato 64enne. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Amalfi, hanno tratto in arresto un 64enne minorese, residente a Tramonti, già noto all’Arma, per detenzione di materiale esplodente e porto abusivo di armi.

In particolare, nel corso di un controllo nei pressi del Cimitero di Minori, i militari hanno notato l’uomo che alla loro vista si allontanava in maniera sospetta. Una volta raggiunto e fermato, i Carabinieri hanno deciso di perquisire lui ed anche la sua auto, trovandolo in possesso di cinque ordigni esplosivi artigianali per un totale di 2.2 kg di peso ed un coltello a serramanico.

La seguente perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire vario e specifico materiale per il confezionamento di esplosivi (micce, accenditori elettrici, spolette) e 2 pistole lanciarazzi cal.6 senza matricola ed alcuni bossoli da fucile. Tutto illecitamente detenuto e sottoposto a sequestro. L’uomo espletate le formalità di rito in caserma ad Amalfi, è stato poi condotto nella sua abitazione in custodia domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.

S.B.