Choc a Pagani, si uccide con i gas di scarico dell'auto La vittima è un giovane di 21 anni molto conosciuto in città

Ha deciso di farla finita inalando i gas di scarico della sua auto, all’interno di un box in via Roma alle palazzine di Pagani. La cittadina salernitana dell’agro è sotto choc per il suicidio di un giovane di appena 21 anni, molto conosciuto anche perché il fratello è protagonista di un talent show su Mediaset.

Dopo aver collegato un tubo alla marmitta e aver sigillato la vettura, si è lasciato morire. A fare la tragica scoperta è stato il padre, che non aveva visto l’auto del figlio parcheggiata davanti casa come al solito.

Inutili purtroppo i soccorsi, per il giovane non c’era nulla da fare. Pagani è sotto choc, anche perché il 21enne era un ragazzo solare e apparentemente nulla lasciava presagire un simile epilogo.

Sull’episodio indagano i carabinieri della locale tenenza.

Redazione Salerno