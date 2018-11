Auto sbanda in autostrada e si schianta contro il guard rail Il bilancio è di tre persone ferite sul tratto salernitano dell'autostrada A2 del Mediterraneo

E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula. Una Fiat 500 con a bordo tre persone, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori carreggiata andando a sbattere contro il guard rail.

Feriti gli occupanti del veicolo, tutti originari di Chiaromonte nel potentino: un giovane di 30 anni ed i genitori. Sul posto la polizia stradale, il personale Anas e le ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Polla.

Redazione Salerno