Ricercato in Germania per reati finanziari: arrestato Il 53enne è stato fermato dai carabinieri

Ricercato all'estero per reati finanziari, lo beccano i carabinieri. I militari della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Francesco Manna, nella nottata del 4 novembre del 2018, al termine di tutti gli accertamenti del caso, hanno arrestato un 53enne di Giungano, già domiciliato in Germania.

I militari della Stazione di Ogliastro Cilento, nell’ambito degli assidui controlli per stroncare il fenomeno dei furti che affligge il territorio, hanno intercettato l’uomo in località San Vincenzo a bordo della propria autovettura, sottoponendolo a controllo. Dall’esito degli accertamenti, lo stesso è risultato colpito da mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, per reati di natura finanziaria commessi in quel luogo.

I militari che hanno datato esecuzione al provvedimento, dopo le formalità di rito, hanno quindi arrestato l'uomo, portandolo nel carcere di Salerno, dove dovrà espiare la sua condanna.

S.B.