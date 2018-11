Bomba carta contro il bancomat: ladri in fuga con il bottino E' caccia ai malviventi

Paura nella notte a Roccapiemonte, in corso Mario Pagano 105. Preso d'assalto dai ladri un bancomat della locale filiale della BPER Banca. I malviventi hanno fatto scoppiare una bomba carta, probabilmente confezionata artigianalmente, prelevando poi il contenuto dello sportello. Torna dunque a colpire la banda dei bancomat, non si tratterebbe infatti in primo episodio del genere che si verifica in provincia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, allertati dai residenti impauriti dal boato provocato dallo scoppio, che stanno cercando indizi utili per risalire all'identità dei colpevoli.

S.B.